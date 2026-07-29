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Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya Belçika'dan askeri personel ve su tankeri yardımı

Belçika hükümeti, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdüren ve uluslararası yardım çağrısı yapan Fransa'ya yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla itfaiye erleri, askeri personel, 9 adet su tankeri ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya Belçika'dan askeri personel ve su tankeri yardımı

Fransa'da özellikle Bordeaux çevresinde yaşanan yoğun orman yangınları nedeniyle çeşitli ülkelerden Paris yönetimine yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belçika hükümeti, Fransa'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere askeri personel, itfaiye erleri ve askeri su tankerleri gönderme kararı aldığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa ya Belçika dan askeri personel ve su tankeri yardımı 1

FRANSA ORMAN YANGINLARIYLA BOĞUŞUYOR

Fransız itfaiye ekiplerinin şiddetli yangınlara müdahalede yetersiz kalması nedeniyle yapılan çağrıya cevap veren Belçika'nın itfaiye erleri, askeri personel ve 9 adet askeri su tankerinin yanı sıra diğer yardım malzemelerini kapsayan bir yardım gönderdiklerini bildirildi. Bugün öğle vakti harekete geçen yardım ekiplerinin bir bölümünün, Melsbroek Hava Üssü’nden nakliye uçaklarıyla yola çıktığı bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa ya Belçika dan askeri personel ve su tankeri yardımı 2

"'BUGÜN FRANSA VE DİĞER PEK ÇOK ÜLKEDE YAŞANANLAR İNSANLIK ADINA KORKUNÇ BİR DURUM"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Belçika'nın komşu ülke Fransa'ya orman yangınlarına karşı mücadelesinde destek olma kararı aldığını, bu kapsamda kara müdahale ekipleri ve diğer yardım malzemelerinin de havayolu ile Fransa'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Francken, "Bugün Fransa'da ve diğer pek çok ülkede yaşananlar, insanlık ve doğa adına korkunç bir durum. Son derece zorlu şartlar altında halkı ve doğayı korumaya çalışan itfaiyecilere, askeri personele ve acil durum ekiplerine büyük saygı duyuyoruz. Savunma birimimiz bugün Bordeaux'ya önemli bir yardım sevkiyatı gerçekleştiriyor; ekipleriyle birlikte ‘Panther’ tipi yangın söndürme araçları ve su tankerleri bölgeye gönderiliyor. Fransız dostlarımıza her zaman destek olacağız. Orman yangınlarından etkilenen herkese güç ve dayanma kuvveti diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Portekiz, Hırvatistan, Çekya ve Slovakya'dan sonra Fransa'ya yardım gönderen ülkelere katılan Belçika'dan giden personel sayısı hakkında ise bilgi verilmedi. Fransız makamları ise Belçika'nın desteği nedeniyle yetkililere teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa orman yangını
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