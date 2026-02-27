Yurt dışına kaçmaya hazırlığındaydılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ’dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi

durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Takside yapılan aramada ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır