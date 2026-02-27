HABER

Yurt dışına kaçmaya hazırlığındaydılar! FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken polis tarafından yakalanan 5’i FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ’dan, Keşan yönüne giden K.K. yönetimindeki taksiyi
durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Takside yapılan aramada ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.B., N.E.E., S.G., A.U. ve M.S.E. ile sürücü K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., N.E.E., S.G., A.U., M.S.E. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
