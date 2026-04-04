HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yurtta kalp krizi geçiren üniversiteli öldü

Bolu'da üniversite öğrencisi Osman Nuri Çelik, kaldığı yurdun banyosunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Çelik dün sabah saatlerinde kaldığı yurtta banyodan çıkmayınca arkadaşları merak etti. Kapısı kilitli olan banyodaki Çelik cevap vermeyince arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla öğrenci yurduna sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak banyoya girdiğinde Çelik'i hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çelik, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, burada yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.