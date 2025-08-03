Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 36 ilde 36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;
36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 3, 2025
🔻102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
🔻393 düzensiz göçmen yakalandı.
❗️Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri… pic.twitter.com/m5wdu619cE
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