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Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı

Göçmen kaçakçılarına yönelik son 1 haftada birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yüzlerce göçmen yakalanırken 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı. Operasyonlardan görüntüler de geldi.

Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı
Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 36 ilde 36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı 1

YÜZLERCE GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

  • 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
  • 393 düzensiz göçmen yakalandı.

Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı 2
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı 3

Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı 4
Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı! Operasyonlardan görüntüler geldi: Organizatörler ise tutuklandı 5

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Anahtar Kelimeler:
göçmen göçmen kaçakçılığı
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