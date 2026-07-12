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Yüzmek için denize giderken kazada ağır yaralandılar

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinden denize girmek için Samsun’a giden motosikletteki iki çocuk, Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpmaları sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandılar.

Yüzmek için denize giderken kazada ağır yaralandılar

Kaza, saat 09.15 sıralarında Samsun’un Kavak ilçesi Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. (17) idaresindeki motosiklet, Samsun istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Turgut Yıldız (51) yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorklu tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Enes Enver T. (16) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hasan T. ile arkadaşı Enes Enver T.’nin Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinden denize girmek için Samsun’a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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