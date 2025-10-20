HABER

Yüzyıllık "koç katımı" geleneği Ağrı’da yaşatılıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yüzyıllardır süregelen koç katımı geleneği, renkli koçlarla köy meydanlarına çıkarılarak hem eğlence hem de bereket simgesi olarak kutlandı.Ağrı’nın Patnos ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte düzenlenen şenliklerde, Doğu Anadolu’nun eski ritüellerinden biri olan koç katımı yaşatıldı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yüzyıllardır süregelen koç katımı geleneği, renkli koçlarla köy meydanlarına çıkarılarak hem eğlence hem de bereket simgesi olarak kutlandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte düzenlenen şenliklerde, Doğu Anadolu’nun eski ritüellerinden biri olan koç katımı yaşatıldı. Etkinlikte, koçlar rengârenk boyalarla süslenip üzerlerine püsküller ve parlak ipler bağlanarak köy meydanlarına çıkarıldı.

Koç katımı, koyun sürülerinin çiftleşme döneminin başlangıcında sürülere katılan koçlarla bereketin ve bolluğun habercisi olarak kabul ediliyor. Etkinlik, çocuklar için eğlenceli bir şenlik ortamı, yetişkinler için ise duaların ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.

Yüzyıllardır Doğu’nun dağ köylerinde yaşatılan bu gelenek, kültürel hafızanın en değerli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Renkli koçlar, yaşam döngüsünün sürekliliğini ve umudu temsil ederek her sonbaharda yeniden canlanıyor.

(İHA)
