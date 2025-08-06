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Zabıtaya çirkin saldırı! Hem suçlu hem güçlü: İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen Şahinbey Belediyesi zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da silahla vurmakla tehdit etti.

Zabıtaya çirkin saldırı! Hem suçlu hem güçlü: İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

Zabıtaya çirkin saldırı! Hem suçlu hem güçlü: İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti 1

İTTİ, DIŞARI ATTI, TEHDİT ETTİ

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi

Zabıtaya çirkin saldırı! Hem suçlu hem güçlü: İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti 2

"KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez.

Zabıtaya çirkin saldırı! Hem suçlu hem güçlü: İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti 3

Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Gaziantep saldırı
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