Zafer ruhu, Şehitlik Abidesi duvarlarına yansıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında eline boya fırçası olan şehit yakınları ve gaziler, zafer ruhunu Mihraplı Şehitler Abidesi giriş yolundaki duvarlara yansıttı.Şehit yakınları ve gazilerden anlamlı çalışma30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir Zafer Var’ temasıyla hazırladığı etkinliklerle kentin dört bir tarafında coşkuyla kutlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında eline boya fırçası olan şehit yakınları ve gaziler, zafer ruhunu Mihraplı Şehitler Abidesi giriş yolundaki duvarlara yansıttı.

Şehit yakınları ve gazilerden anlamlı çalışma

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir Zafer Var’ temasıyla hazırladığı etkinliklerle kentin dört bir tarafında coşkuyla kutlanıyor. Programlar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Mihraplı Şehitler Abidesi’nde boyama etkinliği düzenlendi.

Abidenin giriş yolundaki duvarlara Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları tarafından resimler çizilirken, duvar şehit ve gazi yakınları tarafından boyandı. Ellerine boya fırçası olan vatandaşlar, 30 Ağustos’un ruhunu boyalarla duvarlara yansıttı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz mirası estetik bir dille ölümsüzleştirilirken, şehit yakınları ve gaziler tarafından hazırlanan çalışma gelecek nesillere kalıcı bir eser olarak bırakıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhuna uygun bir etkinlik düzenlendiğini belirterek program dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Zafer ruhu, Şehitlik Abidesi duvarlarına yansıtıldı 6

