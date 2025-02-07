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  4. Zehir içiriyorlar! Sahte içki can almaya devam ediyor... Ölü sayısı 14 Ocak'tan beri toplam 103'e yükseldi

Zehir içiriyorlar! Sahte içki can almaya devam ediyor... Ölü sayısı 14 Ocak'tan beri toplam 103'e yükseldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 15:12
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Sahte içki skandalı can almaya devam ediyor. Son günlerde Ankara'da 33 can kaybı daha yaşandı. 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. Son vefat haberleriyle beraber toplam can kaybı sayısı 103'e yükseldi.

Zehir içiriyorlar! Sahte içki can almaya devam ediyor... Ölü sayısı 14 Ocak'tan beri toplam 103'e yükseldi

Sahte içkiden ölümler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

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SON İKİ HAFTADA 12 CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

33 can kaybının 12'sinin son iki hafta içinde yaşandığı kaydedildi. Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Vali Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

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ŞAHİN, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

23 GÜNDE 70 CAN KAYBI

Sahte içki, İstanbul'da da can almaya devam ediyor. Megakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki sahte alkol
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o kadar zam yaparsaniz insanlarda ucuza aliyorum diye hayatlarindan olurlar
Bu ölenler daha komada olan adamlar gözünü kaybeden saglıgını kaybeden insanlara yazık değil mi bunun sorumlusu Kıbrıs ta içki /3/1 fiyatına asgari ücret 40 bin Ülkemde 22 bın asgari ücret 1 litre rakı 1250-1500 TL bırak asgari ücretliyi normal vatandaşlar da şu anda kaçak etil evde kendileri yapıyor . Yapan mı satan mı Kendi vatandaşlarına %200 vergi koyup mağdur eden mı yazık çok yaxık ben içmiyorum kimse de içmesin dogruya dagru
yapanın yanına kar kalan kanunlar olduğu müddetçe daha çok acı yaşarız biz.
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