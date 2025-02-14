Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uzmanlar uyarıyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin meydana getirdiği olumsuz etkilerinden söz etti. Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin yüksek kafein miktarı nedeniyle gençlerde kalp krizi riskini arttırdığına dikkat çekti. Enerji içeceklerinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri hakkında konuşan Uzm. Dr. Onaç, böbrek ile karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.

"ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARINA SEBEBİYET VEREBİLMEKTEDİR"

Enerji içeceklerinin etkileri hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehdi Onaç, "Enerji içeceklerinin son günlerde özellikle gençler arasında kullanımda artış var. Enerji içeceğinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri bulunmaktadır. Özellikle kardiyovasküler etkilerinde, içeriğindeki yüksek kafein oranından ötürü kalp hızının artması, ileriki dönemlerde tansiyon ve aynı zamanda aritmi riskini artırmaktadır. Aritmi dediğimiz durum; gençlerde sık kullanıma bağlı olarak ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir. Bunun sebebi içeriğindeki kafein miktarıdır. İçerdiği yüksek şeker oranından ötürü de kolesterol dengesini bozabilir, insülin direncine sebebiyet verebilir. İleriki dönemlerde, tip 2 diyabet dediğimiz duruma neden olabilir. Kötü huylu kolesterol seviyesini arttırabilir. Bunlar yine ileri yaşlarda kardiyovasküler sistem üzerinde erken kalp ölümlerinden tutun, erken yaşta kalp krizine sebebiyet verebilir" dedi.

"GENÇLERDE ANKSİYETE, ÖFKE NÖBETLERİ VE PANİK ATAĞA YOL AÇABİLİR"

Enerji içeceklerinin gençlerde psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimiz daha çok uyanık kalmak için enerji içeceği tüketiyorlar. Enerji içeceği bir noktada uyarıcı madde görevi görüyor. Bu uyarıcı madde melatonin dediğimiz uyku hormonunu azaltarak, uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir. Enerji içeceği içildiğinde susuzluk hissi azalır. Vücudun suya ihtiyacı yokmuş gibi bir izlenim de uyandırıyor. İleri yaşlarda böbrek yetmezliğine ve kolesterol yüksekliğine neden olduğu için karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Kafein, enerji içeceği ve alkol kombinasyonu hastaları hepatite sürükleyebilir. Enerji içeceklerinden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Hepatiti, karaciğer yetmezliği olarak tarif edebiliriz" diye konuştu.

Enerji içeceklerinin aşırı tüketildiğinde ve bağımlılık durumuna geldiğinde bir nevi 'zehir' gibi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Mehdi Onaç, "Aslında enerji içeceği tamamen bir zehir. Kimsenin kullanmasını istemiyoruz ama kırmızı noktalar olarak tarif ettiğimiz kardiyovasküler sistem yani daha öncesinde stent öyküsü, kalp yetmezliği öyküsü ve ritim bozukluğu tanısı koyulan hastaların kesinlikle kullanmamasını istemiyoruz. Verdiği zararların bir kardiyolojik kısmı ve bir de genel kısmı bulunuyor. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalarımızın da kullanmasını istemiyoruz. Diğer önemli hasta grubumuz ise gebe hastalarımız. Gebe hastalarımızın uzak durması gereken 3 madde var; bunların başında enerji içeceği, alkol ve sigara geliyor. Gebelerde erken doğum dâhil, diğer riskleri arttırabilir" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL YOLLARLA ENERJİ ALINABİLİR"

Doğal yollarla enerji alımı hakkında da konuşan Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimizin enerjik kalma yolu, enerji içeceği içmesi değildir. Aslında doğal yollarla sağlayabilirler. Düzenli fiziksel egzersiz yapmaları, hastalarımıza minimum 150 dakika orta tempolu koşu öneriyorum. Haftanın 2-3 günü bisiklet sürebilirler, ip atlama ve yüzme kardiyovasküler egzersizler içerisinde olmazsa olmaz. Yapılan çalışmalarda, bu tür egzersizlerin ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gözlenmiştir. 200 mikrogramı geçmeyecek şekilde kafein tüketimi yapılabilir. Bu da bir diğer enerji alım yöntemidir. En önemlilerinden bir diğeri ise düzenli bir uyku uyumalarıdır. Bu şekilde doğal yollarla da enerji alınabilir" dedi.

"GENÇLERDE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Gençlerde enerji içeceklerinin kalp krizi riskini artırdığını kaydeden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, "Son dönemlerde genç nüfusumuzda kalp krizi riski arttı. Bize başvuran hastaların çoğunluğunda bir enerji içeceği tüketimi, uyarıcı maddelerin kullanımı görülüyor. Gençlerde çok kalp krizi ihtimali beklemiyoruz aslında ama enerji içeceği ve uyarıcı maddeler riski artırıyor. Ailede genetik bir faktör varsa, sigara kullanıyorsa ve hareketsiz bir yaşamı varsa bu hastaların enerji içeceğinden kaçınmalarını öneriyoruz. Alkolle karıştırılmasını kesinlikle istemiyoruz. Zehirden hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)