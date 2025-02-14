HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

14.02.2025 16:45
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.02.2025 16:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehdi Onaç, "Enerji içecekleri, böbrek yetmezliğine ve karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Son dönemlerde genç nüfusumuzda kalp krizi riski de arttı. Bize başvuran hastaların çoğunluğunda bir enerji içeceği tüketimi, uyarıcı maddelerin kullanımı görülüyor." dedi.

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uzmanlar uyarıyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin meydana getirdiği olumsuz etkilerinden söz etti. Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin yüksek kafein miktarı nedeniyle gençlerde kalp krizi riskini arttırdığına dikkat çekti. Enerji içeceklerinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri hakkında konuşan Uzm. Dr. Onaç, böbrek ile karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.

"ÖLÜMCÜL RİTİM BOZUKLUKLARINA SEBEBİYET VEREBİLMEKTEDİR"

ENERJİ İÇECEĞİ4

Enerji içeceklerinin etkileri hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehdi Onaç, "Enerji içeceklerinin son günlerde özellikle gençler arasında kullanımda artış var. Enerji içeceğinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri bulunmaktadır. Özellikle kardiyovasküler etkilerinde, içeriğindeki yüksek kafein oranından ötürü kalp hızının artması, ileriki dönemlerde tansiyon ve aynı zamanda aritmi riskini artırmaktadır. Aritmi dediğimiz durum; gençlerde sık kullanıma bağlı olarak ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir. Bunun sebebi içeriğindeki kafein miktarıdır. İçerdiği yüksek şeker oranından ötürü de kolesterol dengesini bozabilir, insülin direncine sebebiyet verebilir. İleriki dönemlerde, tip 2 diyabet dediğimiz duruma neden olabilir. Kötü huylu kolesterol seviyesini arttırabilir. Bunlar yine ileri yaşlarda kardiyovasküler sistem üzerinde erken kalp ölümlerinden tutun, erken yaşta kalp krizine sebebiyet verebilir" dedi.

"GENÇLERDE ANKSİYETE, ÖFKE NÖBETLERİ VE PANİK ATAĞA YOL AÇABİLİR"

enerji içeceği

Enerji içeceklerinin gençlerde psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimiz daha çok uyanık kalmak için enerji içeceği tüketiyorlar. Enerji içeceği bir noktada uyarıcı madde görevi görüyor. Bu uyarıcı madde melatonin dediğimiz uyku hormonunu azaltarak, uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir. Enerji içeceği içildiğinde susuzluk hissi azalır. Vücudun suya ihtiyacı yokmuş gibi bir izlenim de uyandırıyor. İleri yaşlarda böbrek yetmezliğine ve kolesterol yüksekliğine neden olduğu için karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Kafein, enerji içeceği ve alkol kombinasyonu hastaları hepatite sürükleyebilir. Enerji içeceklerinden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Hepatiti, karaciğer yetmezliği olarak tarif edebiliriz" diye konuştu.

Enerji içeceklerinin aşırı tüketildiğinde ve bağımlılık durumuna geldiğinde bir nevi 'zehir' gibi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Mehdi Onaç, "Aslında enerji içeceği tamamen bir zehir. Kimsenin kullanmasını istemiyoruz ama kırmızı noktalar olarak tarif ettiğimiz kardiyovasküler sistem yani daha öncesinde stent öyküsü, kalp yetmezliği öyküsü ve ritim bozukluğu tanısı koyulan hastaların kesinlikle kullanmamasını istemiyoruz. Verdiği zararların bir kardiyolojik kısmı ve bir de genel kısmı bulunuyor. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalarımızın da kullanmasını istemiyoruz. Diğer önemli hasta grubumuz ise gebe hastalarımız. Gebe hastalarımızın uzak durması gereken 3 madde var; bunların başında enerji içeceği, alkol ve sigara geliyor. Gebelerde erken doğum dâhil, diğer riskleri arttırabilir" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL YOLLARLA ENERJİ ALINABİLİR"

ENERJİ İÇECEĞİ2

Doğal yollarla enerji alımı hakkında da konuşan Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimizin enerjik kalma yolu, enerji içeceği içmesi değildir. Aslında doğal yollarla sağlayabilirler. Düzenli fiziksel egzersiz yapmaları, hastalarımıza minimum 150 dakika orta tempolu koşu öneriyorum. Haftanın 2-3 günü bisiklet sürebilirler, ip atlama ve yüzme kardiyovasküler egzersizler içerisinde olmazsa olmaz. Yapılan çalışmalarda, bu tür egzersizlerin ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gözlenmiştir. 200 mikrogramı geçmeyecek şekilde kafein tüketimi yapılabilir. Bu da bir diğer enerji alım yöntemidir. En önemlilerinden bir diğeri ise düzenli bir uyku uyumalarıdır. Bu şekilde doğal yollarla da enerji alınabilir" dedi.

"GENÇLERDE KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR"

ENERJİ İÇECEĞİ3

Gençlerde enerji içeceklerinin kalp krizi riskini artırdığını kaydeden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, "Son dönemlerde genç nüfusumuzda kalp krizi riski arttı. Bize başvuran hastaların çoğunluğunda bir enerji içeceği tüketimi, uyarıcı maddelerin kullanımı görülüyor. Gençlerde çok kalp krizi ihtimali beklemiyoruz aslında ama enerji içeceği ve uyarıcı maddeler riski artırıyor. Ailede genetik bir faktör varsa, sigara kullanıyorsa ve hareketsiz bir yaşamı varsa bu hastaların enerji içeceğinden kaçınmalarını öneriyoruz. Alkolle karıştırılmasını kesinlikle istemiyoruz. Zehirden hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi enerji içeceği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

14 Şubat ilanı başını yaktı: Merve Taşkın gözaltına alındı

Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak! İşte önce çıkan iki il

Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak! İşte önce çıkan iki il

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

İstanbul'un ortasında tedirgin eden görüntü! "Çökme başladıysa devamı gelir"

İstanbul'un ortasında tedirgin eden görüntü! "Çökme başladıysa devamı gelir"

Yer: Ankara... Zincir marketin personel servisiyle et taşıdığı görüntüler infiale yol açmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

Yer: Ankara... Zincir marketin personel servisiyle et taşıdığı görüntüler infiale yol açmıştı! Skandal olayda yeni gelişme

Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

Zehirden hiçbir farkı yok! Erken yaşta kalp krizi riskini artırıyor! 'Kimse kullanmasın' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.