Zelenkskiy'den barış mesajı: ABD vurgusu dikkat çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için ortak ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi. Savaşı en kısa sürede sona erdirmek için diplomasinin daha etkili bir hale getirilmesi gerektiğini aktaran Zelenskiy, “Gerçek barışa ihtiyacımız var ve bunu en çok Ukraynalılar istiyor çünkü savaş şehirlerimizi ve kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın durdurulup, Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden büyük umut duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır