Zelenski Birlemiş Milletler Zirvesi'nde konuştu: "Uluslararası hukuk bizi korumuyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Zelenski, gelişen teknolojiyle birlikte silahların da geliştiğinin altını çizdi. Ukraynalı devlet adamı kısa zaman içerisinde insan müdahalesi olmadan insanların öleceğini ifade etti.

Zelenski'nin açıklamalarından önemli satır başları:

"Barış istiyorsanız silahlar üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bu hastalıklı bir durum ama maalesef başka yolu yok. Uluslararası hukuk, güçlü dostlarınız yoksa işe yaramıyor. Bu savaşı Ukrayna seçmedi. Dostlar ve silahlardan başka güvenlik garantisi yok. Silahlar kimin hayatta kalacağını belirliyor.

"ULUSLARARASI HUKUK BİZİ KORUMUYOR"

Neredeyse 3 yıl geçti, rehineler hala serbest değil. Uluslararası hukuk bizi korumuyor.

Rusya binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdı, bazılarını geri getirmeyi başardık. İsrailli rehineler de hala bırakılmadı. Kıtlığın silah olarak kullanılması konusunda hiçbir yanıt alınamadı. Birkaç gün önce Avrupa'daki havalimanları dronlar nedeniyle kapatıldı.

"İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN İNSANLAR ÖLECEK"

Dünya kendisini korumak için çok yavaş kalıyor ancak silahlar gelişiyor. Kısa zamanda dronlarla savaşılacak. İnsan müdahalesi olmadan insanlar ölecek. En yıkıcı silahlanma yarışının içindeyiz çünkü yapay zeka var.

YAPAY ZEKANIN KULLANIMI DÜZENLENMELİ

Silahları kontrol etmek için yapay zekanın kullanımını düzenleyen kurallara ihtiyacımız var. Putin'i bugün durdurmak dünyadaki bütün gemileri dronlardan korumak ucuzdur. Nükleer bomba dronundan endişe etmekten ucuzdur. Hepimizin yapması gereken bu saldırganı durdurmaktır. Putin bu savaşı Avrupa'da dron uçurarak genişletmek niyetinde."