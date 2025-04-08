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Zelenskiy bu sözlerle duyurdu! "Savaşa bir ülke daha katıldı" Çin iddiası yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

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Melih Kadir Yılmaz

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş hala devam ediyor. Dünya bu bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus ordusu adına savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdiğini duyurdu. "Savaşa bir ülke daha katıldı" diyen Zelenskiy ABD'nin buna bir karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışmalar hala devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçildikten sonra savaşı bitireceğini söylerken hala bu vaadini gerçekleştiremedi.

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ZELENSKİY, 2 ÇİNLİ ASKER ELE GEÇİRDİKLERİNİ DUYURDU

Öte yandan bölgede yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu adına savaştıklarını iddia ettiği iki Çin vatandaşını ele geçirdiklerini söyledi.

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RUS ORDUSU İÇİN SAVAŞAN DAHA FAZLA ÇİN VATANDAŞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İki Çinli askerin Donetsk bölgesinde ele geçirildiğini söyleyen Zelenskiy, Rus ordusu için savaşan daha fazla Çin vatandaşın olduğunu öne sürdü ve ellerinde bu noktada bilgiler olduğunu aktardı.

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ABD VE AVRUPA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu duruma yanıt verilmesi gerektiğini de aktaran Zelenskiy bu noktada ABD ve Avrupa'ya çağrıda bulundu. Öte yandan yakalanan Çin vatandaşları şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin gözetiminde bulunuyor.

08 Nisan 2025
08 Nisan 2025

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Çin Asker Rusya Ukrayna savaş abd zelenskiy
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