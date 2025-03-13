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  4. Zelenskiy'den çarpıcı iddia! Rusya'nın hazırlığını duyurdu

Zelenskiy'den çarpıcı iddia! Rusya'nın hazırlığını duyurdu

13.03.2025 22:54
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya açıklaması geldi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia etti.

Zelenskiy'den çarpıcı iddia! Rusya'nın hazırlığını duyurdu

Devam eden savaşla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" demişti.

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TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması mutabakatının ardından Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirterek, "(Vladimir) Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim." ifadelerini kullanmıştı.

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ÇARPICI RUSYA İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor" dedi.

Kaynak: AA-İHA

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy trump
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