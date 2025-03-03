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Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı: ‘Maden anlaşmasını imzalamaya hazırım’

03.03.2025 08:17
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Tüm dünyanın önünde yaşanan ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan gerginliğin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile maden anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi. Ukrayna lideri ayrıca ülkesinin NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde istifa edeceğini söyledi. İşte detaylar...

Zelenskiy’den dikkat çeken ABD ve ‘istifa edebilirim’ çıkışı: ‘Maden anlaşmasını imzalamaya hazırım’

Trump ile Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan gerginliğin ardından tüm dünyanın gündemi de bir anda değişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, taraflar hazır olduğu takdirde ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu liderler zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna'ya dönmeden önce Stansted Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zelenskiy, "Beyaz Saray'da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?" sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

"Ben sadece Ukrayna'nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum." ifadesini kullanan Zelenskiy, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini aktardı.

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Zelenskiy, "Ancak hepimiz birbirimizi anlamalı ve tanımalıyız ve kırmızı çizgileri anlamalıyız." dedi.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu belirterek, "Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'NIN ABD İLE İLİŞKİLERİ DEVAM EDECEK"

Ukraynalı lider, Londra'da düzenlenen zirve ve güvenlik garantileri hedefleri hakkındaki değerlendirmeleri sorulduğunda, Ukrayna'nın en iyi güvenlik garantisinin "güçlü Ukrayna ordusu" olduğuna inandığını aktardı.

Ukrayna'nın ABD ile ilişkilerinin devam edeceğini bildiren Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile yaşanan gerginliğin, "Ukrayna'da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini" söyledi.

Zelenskiy, bu gerginliğin geçeceğinden emin olduğunu ve gelecekte görüşmelerin yapıcı olması halinde "olumlu sonuç çıkacağını" kaydetti.

ABD ile ilişkilerin devam edeceğine inandığını, bunun nedeninin ise Ukrayna'nın başarılı olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın başarısızlığı sadece Putin'in başarısı anlamına gelmez. Avrupa için de ABD için de başarısızlık anlamına gelir ve bence hepimiz Putin'in kazanmasına izin vermemekle ilgileniyoruz." diye konuştu.

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"NATO ÜYELİĞİ İÇİN TAKAS YAPILABİLİRİM"

Zelenskiy, ABD'li bazı siyasilerin kendisine yönelik yaptığı istifa çağrılarının sorulması üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesi halinde istifa edeceğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, "NATO üyeliği için takas yapılabilirim. NATO üyeliği için takas yapabileceğimi söylemiştim, o zaman görevimi yerine getirmişim demektir. NATO (üyeliği) benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir." dedi.

Ukraynalı lider, ancak bunun kolay olmayacağına işaret ederek, "Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benim seçime katılmamı engellemeniz gerekir. Bu da biraz daha zor olacak." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Maden Ukrayna Donald Trump istifa Vladimir Zelenskiy abd
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