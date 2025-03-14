Zelenskiy'den Rusya açıklaması! "Savaşı sona erdirmek istemiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekümenik Patrik Bartholomeos ile görüştüm ve özellikle bu günlerde ve haftalarda devletimiz, halkımız ve geleceğimiz için ettiği dualar için minnettarlığımı ifade ettim. Ukrayna halkı Patrik Hazretlerinin manevi desteğini derinden takdir etmektedir" dedi.

"TAM GEÇİCİ ATEŞKES ÖNERİSİNİ DESTEKLEDİK"

Suudi Arabistan’da Ukraynalı ve ABD’li ekipler arasında yapılan görüşmeler hakkında konuştuklarnı kaydeden Zelenskiy, "ABD'nin havada, denizde ve karada 30 günlük şartsız tam geçici ateşkes önerisini destekledik. Adil ve kalıcı bir barışa yönelik ilk adımlar, savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılmasının yanı sıra sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşünü de içermelidir" ifadelerini kullandı.

"RUSYA SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEMİYOR"

Ukrayna’nın barış istediğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukrayna bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor, bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız" açıklamasını yaptı.

"DESTEĞİNİZE GÜVENİYORUZ"

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ile de görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, Vatikan’ın Rusya'daki hapishane ve kamplarda tutulan Ukraynalıların bir listesini aldığını belirterek, "Onların serbest bırakılması için desteğinize güveniyoruz. Tutukluların değişimi ve 30 günlük şartsız geçici ateşkes, bizi adil ve kalıcı bir barışa önemli ölçüde yaklaştırabilecek ilk hızlı adımlardır. Ukrayna bu adımları atmaya hazır çünkü Ukrayna halkı barışı herkesten çok istiyor. Bu arada dünya, savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraf Rusya olduğu için, Rusya'nın kasıtlı olarak sadece süreci zorlaştıran ve sürüncemede bırakan şartlar oluşturduğunu görüyor" dedi.

Vatikan'ın sesinin barışa giden yolda çok önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ortak hedefimiz doğrultusunda çaba sarf etmeye hazır olduğunuz için minnettarım. Ukrayna ve barış için ettiğiniz dualar için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır