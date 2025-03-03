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Zelenskiy'den Ukrayna zirvesi açıklaması! 'Uzun zamandır görülmemiş bir seviyede'

03.03.2025 00:35
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu zirveyle ilgili değerlendirmesinde "Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den Ukrayna zirvesi açıklaması! 'Uzun zamandır görülmemiş bir seviyede'

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyi değerlendirdi.

Zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini kaydeden Zelenskiy, "Londra'daki zirve Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adanmıştır." dedi.

"UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR DÜZEYDE"

Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile işbirliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da adil barışın sağlanmasına destek veren herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Ortak güç geleceğimizi koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya paylaşım zelenskiy
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