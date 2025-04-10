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Zelenskiy eleştirmişti! ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zelenskiy eleştirmişti! ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink istifa etti

ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink'in görevinden istifa ettiğini açıklayarak, "Büyükelçi Brink görevinden ayrılıyor. Üç yıldır bir savaş bölgesinde görev yapıyordu ve bu uzun bir süre" dedi.

Görevden kendi isteğiyle ayrıldığı aktarılan Brink, ABD'nin eski Başkan Joe Biden tarafından Mayıs 2022'de söz konusu göreve atanmıştı.

Brink'in yerine kimin geleceği henüz belli değil fakat adı açıklanmayan kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu'nda Doğu Avrupa'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Christopher Welby Smith'in adının ön plana çıktığını ifade etti.

BRINK'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, memleketi Krivoy Rog'da 9'u çocuk toplam 20 kişinin öldüğü Rus saldırısı sonrası Brink'i yaptığı paylaşımda saldırıdan açıkça Rusya'yı sorumlu tutmaması nedeniyle eleştirmiş, "Bu kadar güçlü bir ülke, bu kadar güçlü bir halk, ama bu kadar zayıf bir tepki. 'Rus' kelimesini söylemekten bile korkuyorlar" demişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna abd
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