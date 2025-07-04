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Zelenskiy: Gerçek barış istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Gerçek barış istiyoruz” dedi.

Zelenskiy: Gerçek barış istiyoruz

Danimarka'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü hatırlatarak, Rus hava saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah desteğini sürdürmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yapabileceğini bildirdi.

Putin ile görüşmek için hazır olduğuna yönelik çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'da kararları, sadece Putin'in aldığını düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten barış istiyorsak liderlik düzeyinde bir toplantıya ihtiyacımız var. Gerçek barış istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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