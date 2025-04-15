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Zelenskiy: "Kalıcı barışa ancak kararlılıkla ulaşılabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışa ancak kararlı adımlarla ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy: "Kalıcı barışa ancak kararlılıkla ulaşılabilir"

Zelenskiy, Ukrayna'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Odessa'daki hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.

Ardından NATO Genel Sekreteri Rutte ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın savaşı sürdürmekte kararlı olduğunu savunan Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, 35 gündür ABD'nin tam ateşkes önerisini görmezden geliyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemeleri için daha çok "Patriot" hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Avrupa ve Amerika'daki hava savunma anlaşmalarımızın uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Partner ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinin önemini vurgulayan Zelenskiy, "Moskova'dakiler Ukrayna'nın savaşta yalnız bırakılmayacağını görmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için müttefikleri Rusya'ya baskıyı artırmaya çağıran Zelenskiy, "Kalıcı barışa ancak kararlılıkla ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın egemen devletin olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri "Rus toprakları olarak" tanımayacaklarını söyledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna toprakları hakkında sadece Ukraynalılar konuşabilir." dedi.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ İLE İLGİLİ DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Zelenskiy konuşmasında, güvenlik garantisi kapsamında ülkesine yabancı askerlerin olası konuşlandırılmasına yönelik başlattıkları çalışmalara da değindi.

Fransa ile İngiltere ve NATO üyesi bazı ülkelerinin konuyla ilgili "temel çalışmaları" sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Bu süreçte hızlı ve etkili olmamız önemli." dedi.

Ayrıca, Karadeniz güvenliği ile ilgili "İstekliler Koalisyonu" kapsamında Türkiye'de görüşmelerin yapılacağını belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan temsilciler orada olacak (Türkiye'deki toplantıda), tıpkı Paris'teki zirvede olduğu gibi. Bunlar İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ev sahibi ülke Türkiye. Karadeniz'deki güvenlik konularını görüşecekler."

Türkiye'deki görüşmelerin, ateşkes uygulanmasından sonra Karadeniz'deki güvenliğin sağlanmasıyla alakalı olacağı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Türkiye'nin, gelecekteki deniz güvenliği garantilerinde ciddi bir yer alacağına inanıyoruz." dedi.

Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelerin "Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakeresi" olmadığını ifade etti.

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşma metninin hazırlık çalışmaları hakkında da konuşan Zelenskiy, en son Washington'da gerçekleşen teknik görüşmenin olumlu geçtiğini aktardı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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zelenskiy
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