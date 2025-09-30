Zelenskiy: Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Zelenskiy açıklamasında, "Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır