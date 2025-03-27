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  4. Zelenskiy: "Topraklarımızdan, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Zelenskiy: "Topraklarımızdan, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz"

27.03.2025 22:34
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın yalnız olmadığını vurgulayarak, "Teslim olmayacağız. Topraklarımızdan, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Zelenskiy: "Topraklarımızdan, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te gerçekleştirilen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zirveye katılan liderlerin Ukrayna'yı desteklemesinin kendisi için "motive edici" olduğunu ve bu desteğin süreceğine inandığını belirten Zelenskiy, bunun "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kötü bir sinyal olduğunu" ifade etti.

Savaşın sona erdirilmesi için yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da yer alması gerektiğini anlatan Zelenskiy, Fransa ve İngiltere'nin bu görüşmelere Avrupa'yı temsil edeceğini söyledi.

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RUS SALDIRILARI ABD'YE RAPORLANACAK

Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerde enerji ve sivil altyapısı ile denizde ateşkes sağlanmasıyla ilgili bir anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini dile getirdi.

Riyad'daki görüşmelerde verilen kararlara rağmen Rus ordusunun Ukrayna'da enerji ve sivil altyapısına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, konuyla ilgili ABD'ye rapor göndereceklerini ve Washington'dan "yanıt" bekleyeceklerini bildirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için bir müzakere masası kurulduğu zaman Ukrayna'nın güçlü olarak bu görüşmelere katılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, bu yüzden güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Zelenskiy, "Amerika Birleşik Devletleri'nden garantiler istiyorum." dedi.

Savaşın bitmesi için Putin ile de görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "O (Putin) doğrudan müzakerelere hazır değil." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ve ABD arasında nadir toprak elementlerin anlaşmasıyla ilgili devam eden çalışmalara da değindi.

Anlaşma şartlarının "sürekli" değiştiğine dikkati çeken Zelenskiy, bu tür "önemli" bir anlaşma taslağının ayrıca Ukrayna parlamentosundan da onay alması gerektiğini ve iki taraftan hukuk uzmanlarının bu konu üzerinde çalıştığını kaydetti.

"Ancak ABD'nin, Ukrayna'nın genel olarak bu amaca karşı olduğu hissine kapılmasını istemem." diyen Zelenskiy, kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak sadece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) ülkesinin güvenlik garantisi için etkili olamayacağını belirtti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
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