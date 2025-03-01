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  4. Zelenskiy-Trump tartışması sonrası ABD'den Ukrayna'ya ilk darbe! Yatırımlar durduruldu

Zelenskiy-Trump tartışması sonrası ABD'den Ukrayna'ya ilk darbe! Yatırımlar durduruldu

01.03.2025 09:22
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy arasında dün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşme tarihe geçti. Zelenskiy ile Trump arasındaki gergin görüşmede iki lider ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın dakikalarca tartışması dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Görüşme sonrası ABD'den Ukrayna'ya ilk darbe geldi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki dünkü görüşmede tansiyon yükselmişti. Trump'la Zelenskiy'nin dünyanın gözü önünde gerçekleşen söz dalaşı sonrası Ukrayna'ya yapılacak ABD hamlesi merakla bekleniyordu. ABD ilk adımı attı ve milyonlarca dolar değerindeki yatırımlar durduruldu. İşte dünyanın konuştuğu olaydan detaylar!

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ZELENSKIY: ÖZÜR DİLEYECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Beyaz Saray'da dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen toplantı dünya gündemine oturdu. Gergin toplantı sonrası Zelenskiy ile Trump toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump ile yaşadığı gerginliği ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.

Zelenskiy, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenskiy, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.

TRUMP: "ELİNİ ÇOK FAZLA OYNADI"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'teki tartışmasına ilişkin, "Zelenskiy hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem." dedi.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago'ya gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Zelenskiy ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi. Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.

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ABD'DEN İLK ADIM: YATIRIMLAR DURDURULDU!

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu.

New York merkezli NBC kanalının, iki USAID yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı durdurdu.

USAID'in adı açıklanmayan bir yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Bu durum, yönetimin (ABD'nin) ateşkes konusunda müzakere etme yeteneğini önemli ölçüde zayıflatıyor ve Rusya'ya, Ukrayna'yı veya geçmiş yatırımlarımızı umursamadığımız mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da askeri ve ekonomik olmak üzere, iki yönlü savaş verdiğini kaydeden yetkili, "Ekonomiyi ezmeye çalışıyorlar ama USAID, enerji şebekesini güçlendirmek de dahil olmak üzere, ekonominin dayanıklı olmasına yardımcı olmada merkezi bir rol oynadı. Ukrayna hükümetine makroekonomik bir krizden kaçınmak için büyük miktarda destek sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

'SAVUNMASIZ BIRAKACAK'

İki yetkili, USAID'in Ukrayna'dan çekilmesinin, kışın ortasında Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan ülkenin enerji şebekesini savunmasız bırakacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin yurt dışı faaliyetlerine büyük oranda son verdiği USAID, Ukrayna Enerji Güvenliği Projesi'ni sonlandırmanın yanı sıra Ukrayna'daki varlığını da önemli ölçüde azaltıyor.

Trump yönetiminin USAID hakkında aldığı son kararlardan önce Ukrayna'da, 64 ABD'li federal çalışan ve müteahhit, bu kurum için görev yapıyordu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna tartışma abd trump zelenskiy
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