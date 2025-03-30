HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Zelenskiy, Türkçe Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Zelenskiy, Türkçe Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

30.03.2025 19:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce tebrik mesajı yayımladı.

Zelenskiy, Türkçe Ramazan Bayramı mesajı paylaştı

Zelenskiy, X hesabından paylaştığı mesajda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça tebrik mesajı paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun" diyen Zelenskiy mesajında şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın savunulmasında gösterdikleri direncinden dolayı Ukrayna'daki Müslüman topluluğuna teşekkür ederim. Ukrayna'ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Rusya duyurdu! Ukrayna'da o bölgeyi ele geçirdilerRusya duyurdu! Ukrayna'da o bölgeyi ele geçirdiler
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım!Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
Twitter Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.