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Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj: "Buradayım" Erdoğan açıklaması dikkat çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, İstanbul'a gelmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Buradayım" mesajı verdi. Zelenskiy ayrıca, "Atacağımız adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme başladı.

Zelenskiy Türkiye'de! Havalimanında Putin'e net mesaj: "Buradayım" Erdoğan açıklaması dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Dünya kamuoyunun gözü bugün Türkiye'de yapılacak olan Ukrayna - Rusya görüşmesine çevrilmiş durumda. Herkes heyetler arası yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçları beklerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Ankara'ya geldi.

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GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Zelenski Havalimanında gazetecilere kısa bir açıklama da yaptı. Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeler konusunda ABD heyetleri ile temas halinde olduğunu söyledi. Zelenski, Rusya'nın müzakerelerden ne istediğini belli olmadığını sözlerine ekledi.

"ATACAĞIMIZ ADIMLARA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

"Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız" diyen Zelenski, yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımlara Erdoğan ile görüştükten sonra karar vereceğiz" dedi.

PUTİN'E NET MESAJ: "BURADAYIM"

Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya'dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı ama göstermelik gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy kendisine gelen "Putin’e mesajınız ne olur?" sorusuna da "Buradayım. Bence bu açık bir mesajdır" şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN, ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Öte yandan Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye cumhurbaşkanı erdoğan putin zelenskiy
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