HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zeynep’in sanayide ustalık yolculuğu

Sinop’un Boyabat ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) aracılığıyla hem lise eğitimine hem de ustalık yolculuğuna devam eden 18 yaşındaki Zeynep Yaren Kalyoncu, ustalık yolunda emin adımlar atıyor.

Sinop valiliği tarafından başlatılan "Herkesin 1 mesleği olmalı" projesi kapsamında, Boyabat ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) aracılığıyla lise eğitimine devam ederken, ustalık yolunda da ilerleyen Zeynep Yaren Kalyoncu, haftanın 4 günü Boyabat sanayide oto kaporta ve fırın boya eğitimi alıyor.

Kalfalık ve ustalık yolunca ilerlemek istediğini belirten Zeynep Yaren Kalyoncu, "Çocukluğumda her sabah dedemle babamla sanayiye iş yerimize gitmek için ağladığımı hatırlıyorum. O yaşlarda iş yeri komşularımız olan ustalarla oynadığım oyunlar, onlardan aldığım küçük hediyeler beni sanayiye ve bu mesleğe gönül bağıyla bağlayan en anlamlı hatıralar olmuştur. Çocukluğumdan beri otomobilleri ve özellikle de aile mesleği ol kaporta yani otomotiv gövde kaportacılık mesleği ilgimi çekerdi. 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra mesleki eğitim merkezlerinin verdiği lise eğitimini araştırdım. Mesleki eğitim merkezlerinin hem lise eğitimi verdiği hem de öğrencileri eğitim aldıkları mesleklerinde kalfalık ve ustalık belgeleriyle hayatı hazırladığını öğrendim. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra mesleki eğitim merkezlerin verdiği eğitimi araştırdıktan sonra da 10’uncu sınıfı orada tamamladım. Şu an 11’inci sınıftayım. Kalfalık ve ustalık yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Hızlı hayata atılmak isteyen herkesi mesleki eğitim merkezlerine bekliyoruz. Tabii ki de mesleki eğitim merkezlerinin verdiği eğitim çok güzel bir eğitim. Hem iş konusunda hem eğitim konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ben hem eğitim alıyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köşk’te çilekte pestisit denetimi sürüyorKöşk’te çilekte pestisit denetimi sürüyor
AK Partili Şahin: "Çoktan zafer kazandılar"AK Partili Şahin: "Çoktan zafer kazandılar"

Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Rusya çağrısı gündem oldu! 4 ülke saydı: Aralarında Türkiye de var

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.