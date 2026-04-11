Zeynep’in sanayide ustalık yolculuğu

Sinop valiliği tarafından başlatılan "Herkesin 1 mesleği olmalı" projesi kapsamında, Boyabat ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) aracılığıyla lise eğitimine devam ederken, ustalık yolunda da ilerleyen Zeynep Yaren Kalyoncu, haftanın 4 günü Boyabat sanayide oto kaporta ve fırın boya eğitimi alıyor.

Kalfalık ve ustalık yolunca ilerlemek istediğini belirten Zeynep Yaren Kalyoncu, "Çocukluğumda her sabah dedemle babamla sanayiye iş yerimize gitmek için ağladığımı hatırlıyorum. O yaşlarda iş yeri komşularımız olan ustalarla oynadığım oyunlar, onlardan aldığım küçük hediyeler beni sanayiye ve bu mesleğe gönül bağıyla bağlayan en anlamlı hatıralar olmuştur. Çocukluğumdan beri otomobilleri ve özellikle de aile mesleği ol kaporta yani otomotiv gövde kaportacılık mesleği ilgimi çekerdi. 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra mesleki eğitim merkezlerinin verdiği lise eğitimini araştırdım. Mesleki eğitim merkezlerinin hem lise eğitimi verdiği hem de öğrencileri eğitim aldıkları mesleklerinde kalfalık ve ustalık belgeleriyle hayatı hazırladığını öğrendim. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde 9’uncu sınıfı tamamladıktan sonra mesleki eğitim merkezlerin verdiği eğitimi araştırdıktan sonra da 10’uncu sınıfı orada tamamladım. Şu an 11’inci sınıftayım. Kalfalık ve ustalık yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Hızlı hayata atılmak isteyen herkesi mesleki eğitim merkezlerine bekliyoruz. Tabii ki de mesleki eğitim merkezlerinin verdiği eğitim çok güzel bir eğitim. Hem iş konusunda hem eğitim konusunda çok yardımcı oluyorlar. Ben hem eğitim alıyorum" dedi.