Zeytinburnu’nda kurusıkı tabancayla havaya ateş açan şahıslar yakalandı

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 2 şüpheli şahıstan biri, elindeki kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Silah sesleri gelmesi üzerine o sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, sokağa geldi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kovalamacanın ardından şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların karakoldaki işlemleri sürüyor.

Kovalamaca anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

