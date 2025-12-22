HABER

Zeytinburnu’nda park halindeki otomobile silahlı saldırı: O anlar kamerada

Zeytinburnu’nda park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve bir iş yerinde hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta park halinde bulunan otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçta hasar oluşurken, mermilerden bazılarının yakındaki bir iş yerine de isabet ettiği öğrenildi. Şüpheliler, saldırının ardından geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen silahlı saldırganların otomobile ateş açıp uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu
