HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Zile’de uyuşturucu ticaretine darbe: 4 gözaltı

Tokat’ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yürütülen titiz çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 22 gram skunk, 23 adet sentetik ecza hapı, 37 gram tütüne emdirilmiş bonzai, 12 adet jelatine sarılı kullanılmış skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet uyuşturucu sarma aparatı, 19 adet tabanca mermisi ile 5 adet kama ve bıçak ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler H.Y., S.T., A.A. ve S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ankara’da narkotik operasyonları: 107 gözaltıAnkara’da narkotik operasyonları: 107 gözaltı
Çankırı’da kar yağışı etkili olduÇankırı’da kar yağışı etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.