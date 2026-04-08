Zile’de uyuşturucu ticaretine darbe: 4 gözaltı

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yürütülen titiz çalışmaların ardından adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 22 gram skunk, 23 adet sentetik ecza hapı, 37 gram tütüne emdirilmiş bonzai, 12 adet jelatine sarılı kullanılmış skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet uyuşturucu sarma aparatı, 19 adet tabanca mermisi ile 5 adet kama ve bıçak ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler H.Y., S.T., A.A. ve S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır