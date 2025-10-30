HABER

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde yol yapımı devam eden çevre yolu mevkiinde F.B. idaresindeki otomobil, K.T. yönetimindeki kamyonet ve Ö.K., idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden K.T. ve F.B. ve otomobilde bulunan Y.I. , S.B. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 1Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Adıyaman
