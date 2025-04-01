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  4. Zonguldak’ta dron destekli kırmızı ışık denetimi

Zonguldak’ta dron destekli kırmızı ışık denetimi

01.04.2025 16:35
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Zonguldak'ta trafik ekipleri dron destekli gerçekleştirdikleri bayram denetiminde ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Zonguldak’ta dron destekli kırmızı ışık denetimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Emniyet Kavşağı’nda dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı tatil dönüşleri kapsamında yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron kamerasıyla tespit edildi.

Denetim noktasının ilerisinde oluşturulan çevirmede diğer ekipler, ihlal yapan 5 araç sürücüsüne 2 bin 167'şer lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla da bayram süresince emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücüler belirlenerek cezai işlemler gerçekleştirildi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik
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