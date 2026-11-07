HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta fabrikada iş kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir fabrikada yeni alınan kazanın kurulumu sırasında basınçlı sıcak su ve buhara maruz kalan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Zonguldak'ta fabrikada iş kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yeni alınan kazanın kurulumu sırasında iş kazası meydana geldi. Kazanın montajı için il dışından gelen firma teknisyenleri M.B. ve K.A. ile fabrika çalışanı U.Y., basınçlı sıcak su ve buhara maruz kalarak yaralandı.

FABRİKADA KAZAN KAZASI: 3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan teknisyenler M.B. ve K.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olması nedeniyle ileri tedavi için Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Hafif yaralanan fabrika çalışanı U.Y. ise, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından olduYolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
İş yerinde feci ölüm! Kaynar kazana düştüİş yerinde feci ölüm! Kaynar kazana düştü

Anahtar Kelimeler:
iş kazası Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Almanya bu kişinin peşinde

Almanya bu kişinin peşinde

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu biletini kesti

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda! Emre Belözoğlu biletini kesti

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.