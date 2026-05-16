Zonguldak'ta hakkında yakalama kararı bulunan taksi sürücüsü yakalandı

Zonguldak’ta trafik uygulamasında aranması bulunan Ü.R.G isimli şahıs taksi kullanırken yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri öğle saatlerinde Bülent Ecevit Caddesinde otomobil, ticari araç ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi.

ARANMASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler araçları tek tek durdurarak kontrol yaptı. Uygulama sırasında en dikkat çeken olay ise taksi sürücüsüydü.

Aranması bulunan Ü.R.G isimli taksi sürücüsü yolcu taşımacılığı yaptığı sırada yakayı ele verdi. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda Ü.R.G isimli şahsın aranması bulunduğu öğrenildi.

Ekipler şahsı araçtan indirerek aracı detaylı şekilde inceledi. Ardından şahıs kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Araç ise emniyete çekilirken, araçta bulunan yolcu ifadesi alınmasının ardından kendi imkanlarıyla olay yerinden ayrıldı.

