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  4. Zonguldak'ta iftar! Kızılay ile madenciler buluştu

Zonguldak'ta iftar! Kızılay ile madenciler buluştu

04.03.2025 09:24
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Zonguldak'ta Kızılay ile madenciler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Zonguldak'ta iftar! Kızılay ile madenciler buluştu

Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan ve Zonguldak İl Başkanı Kürşat Yağız, Zonguldak’ta düzenlenen Gönüllü Buluşması ve İftar Programı’nda madenciler ve gönüllülerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Zonguldak Maden Müzesi ziyaret edildikten sonra maden ocağında çalışan madencilerle iftar yemeği paylaşıldı. Günün sonunda ise Zonguldak Toplum Merkezi’nde gönüllülerle anlamlı bir sohbet gerçekleştirildi.
Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Zonguldak İl Başkanlığımızın kongre sonrasındaki bu önemli organizasyonunda emeği geçen Genel Merkez yöneticilerimize, Genç Kızılay Genel Başkanımıza ve tüm gönüllülere teşekkür ediyor; yeni il başkanlığımıza hayırlı olsun ziyaretimize gelen kıymetli genel merkez yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Madenciler Günü Kızılay
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