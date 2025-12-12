HABER

Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları E.Ö. ve B.K. ile A.K, Ş.M, N.G. ve S.S. gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar E.Ö, A,K. ve Ş.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler B.K, N.G. ve S.S. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

