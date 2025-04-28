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Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlıya tutuklama

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanan 5 zanlıya tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, diğer 4 zanlının 26 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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