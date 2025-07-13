Zonguldak'ta kamyonet fındık bahçesine uçtu! Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Uludağ (55) idaresindeki 34 EDU 985 plakalı kamyonetin yokuş aşağı giderken kupası açıldı. Kupanın kasadan ayrılması sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği kamyonet bariyerleri aşarak, fındık ağaçyarının üzerinden geçerek 50 metre mesafede durabildi. Muhammet Uludağ, şöför mahallinden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücünün cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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