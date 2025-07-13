HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta kamyonet fındık bahçesine uçtu! Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kupası çıkınca kontrolden çıkan kamyonet, fındık bahçesine uçtu. Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kamyonet fındık bahçesine uçtu! Araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Uludağ (55) idaresindeki 34 EDU 985 plakalı kamyonetin yokuş aşağı giderken kupası açıldı. Kupanın kasadan ayrılması sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetiği kamyonet bariyerleri aşarak, fındık ağaçyarının üzerinden geçerek 50 metre mesafede durabildi. Muhammet Uludağ, şöför mahallinden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından sürücünün cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece’de araç ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralıKüçükçekmece’de araç ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
Sarıyer'de 1 kişi boğularak hayatını kaybettiSarıyer'de 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! "Gerçek bir mucize"

Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! "Gerçek bir mucize"

De Laurentiis’in Osimhen için şartları!

De Laurentiis’in Osimhen için şartları!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kampa katılamayacak...

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kampa katılamayacak...

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri açık açık ilan etti

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri açık açık ilan etti

Turizm merkezindeki görüntü gündem olmuştu! Mühürlendi

Turizm merkezindeki görüntü gündem olmuştu! Mühürlendi

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı

Babasının mezarına ziyarete gitti, gözlerine inanamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.