HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda B.K., F.K. ve Ö.A. isimli 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 570 gram skunk, 1,61 gram esrar, 11,9 gram kokain ve 160 bin 600 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. serbest bırakılırken, F.K. ve Ö.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu veya uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi: 13 gözaltıİstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu: Milyonlarca makaron ele geçirildi: 13 gözaltı
NATO: "Rusya'yı gereğinden fazla ciddiye almayalım"NATO: "Rusya'yı gereğinden fazla ciddiye almayalım"
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.