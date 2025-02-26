HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta yürek burkan olay! Kanserden ölen eşinin acısına dayanamadı, aynı günün akşamı kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ta yürek burkan olay! Kanserden ölen eşinin acısına dayanamadı, aynı günün akşamı kalp krizi geçirdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Güler Ala (47) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşinin acısına dayanamadığı belirtilen Ogün Ala (49) da akşam saatlerinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Ala çifti, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.

Zonguldak'ta yürek burkan olay! Kanserden ölen eşinin acısına dayanamadı, aynı günün akşamı kalp krizi geçirdi

Güler Ala, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti, cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde getirildi. Güler Ala'nın eşi Ogün Ala da dün akşam kayınvalidesinin evindeki taziye ziyaretinde eşinin cenazesini görünce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

KANSERDEN-OLEN-ESINDEN-BIR-GUN-SONRA-KAL_585836_173368

EŞİNİN ACISINA DAYANAMAYIP KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Eşinin acısına dayanamayıp kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ogün Ala da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANSERDEN-OLEN-ESINDEN-BIR-GUN-SONRA-KAL_585837_173368

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ala çifti için bugün öğle vakti köyde cenaze namazı kılındı. Çift, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

KANSERDEN-OLEN-ESINDEN-BIR-GUN-SONRA-KAL_585838_173368

(DHA)

Davada yeni gelişme! Fatih Terim kararıDavada yeni gelişme! Fatih Terim kararı
Hediye Güran'dan çarpıcı açıklama!Hediye Güran'dan çarpıcı açıklama!
Anahtar Kelimeler:
vefat kanser eşi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Drogba Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Drogba Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Sosyal medya ayağa kalktı: Cansız bedeni brandaya sarıldı, iple çekilerek götürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başkomutan' olarak Özel'e seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başkomutan' olarak Özel'e seslendi

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

Dilmen'den G.Saraylı yıldız için itiraf! "Keşke F.Bahçe alsaydı"

Özgür Özel, İmamoğlu üzerinden Erdoğan'a yüklendi: "Haydi varsa bir fotoğraf çektirsin görelim"

Özgür Özel, İmamoğlu üzerinden Erdoğan'a yüklendi: "Haydi varsa bir fotoğraf çektirsin görelim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.