Zonguldak’ta çocuk müstehcenliği operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ta internet üzerinden çocuklara yönelik müstehcen içerik indirdiği ve izlediği iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Karadeniz Ereğli ilçesinde operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından H.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin internet üzerinden çocuklara yönelik müstehcen içerikleri indirdiği ve izlediği tespit edildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D., "müstehcen yayınların izlenmesi ve bulundurulması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır