Zonguldak’ta hamsinin fiyatı 100 liraya düştü

Zonguldak’ta bolluk nedeniyle hamsi fiyatının 100 liraya düştü.

Zonguldak’ta bolluk nedeniyle hamsi fiyatının 100 liraya düştü. Balık hali esnafı Batuhan Ertürk, "Hamsi her yerde bol çıktı. 100 lira olduğu için ilgi var" dedi.
Zonguldak’ta son günlerde etkili olan rüzgarlı ve dalgalı deniz şartları balık avının azalmasına sebep oldu. Balıkçıların yeniden avlanmaya çıkmasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşandı. Günlerdir kilogramı 200 liradan satılan hamsi, balıkçı tezgahlarında 100 liradan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüş, vatandaşların tezgahlara olan ilgisini artırdı.

Balıkçı Batuhan Ertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaç gündür hava biraz kötüydü, deniz esiyordu ve kayıklar açılamıyordu. Az balık tutuluyordu. Deniz duruldu, birkaç gündür hava iyi. Bugün bereketli oldu, hamsi bol çıktı. Bugün kilogramı 100 lira. Buranın yerli hamsisi. Birkaç gün daha böyle devam eder diye düşünüyorum. Genel fiyatlar 200-250 lira arasında değişebilir. Hamsinin 100 lira olması nedeniyle ilgi yoğun" ifadelerini kullandı.

