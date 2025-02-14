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  4. Zorla alıkoydukları kadını darbedip sosyal medyada paylaştılar! Bir de selfie çekilmiş

Zorla alıkoydukları kadını darbedip sosyal medyada paylaştılar! Bir de selfie çekilmiş

14.02.2025 23:11
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Ankara'da 2 şüpheli, zorla alıkoydukları kadını darbedip, bu şiddet görüntülerini de da sosyal medyada paylaştı. Şüphelilerden biri ise darbedilen kadınla selfie çekildi. 1’i kadın 2 şüpheli, polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Zorla alıkoydukları kadını darbedip sosyal medyada paylaştılar! Bir de selfie çekilmiş

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

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DARBETTİĞİ KADINLA BİR DE SELFİE ÇEKİLMİŞ!

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü.

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Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

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GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara
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