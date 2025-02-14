Zorla alıkoydukları kadını darbedip sosyal medyada paylaştılar! Bir de selfie çekilmiş

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını evde zorla alıkoyarak, darbetti ve o anları cep telefonuyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

DARBETTİĞİ KADINLA BİR DE SELFİE ÇEKİLMİŞ!

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü.

Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır