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  4. Zorlu'daki lüks restoran Bakanlığın ifşa listesine girdi! Yüzde yüzde manda süte dedikleri üründen inek sütü çıktı

Zorlu'daki lüks restoran Bakanlığın ifşa listesine girdi! Yüzde yüzde manda süte dedikleri üründen inek sütü çıktı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
07.03.2025 16:35
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Dün yapılan güncellemede listeye lüks İtalyan restoranı da girdi. Zorlu AVM'de yer alan restoranda yüzde yüz dana sütü kullanıldığı belirtilen üründen inek sütü çıktı.

Zorlu'daki lüks restoran Bakanlığın ifşa listesine girdi! Yüzde yüzde manda süte dedikleri üründen inek sütü çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Milyonlarca insan bu listeyi takip ederek sağlığını tehlikeye sokan ürün ve işletmeleri tek tek kara listeye ekliyor.

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LÜKS RESTORAN DA LİSTEYE GİRDİ

Bakanlık listesi dün güncellenirken, Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Gurme Şubesi'nden EATALY de listeye girdi.

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YÜZDE YÜZ MANDA SÜTÜ DEDİKLERİ ÜRÜNDEN İNEK SÜTÜ ÇIKTI

"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine göre Eataly markalı 'mozzarella di bufala (yüzde 100 manda sütünden mozzarella)' ürünü, içeriğinde inek sütü tespit edildiği gerekçesiyle uygunsuz bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı restoran Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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