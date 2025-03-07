Zorlu'daki lüks restoran Bakanlığın ifşa listesine girdi! Yüzde yüzde manda süte dedikleri üründen inek sütü çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Milyonlarca insan bu listeyi takip ederek sağlığını tehlikeye sokan ürün ve işletmeleri tek tek kara listeye ekliyor.

LÜKS RESTORAN DA LİSTEYE GİRDİ

Bakanlık listesi dün güncellenirken, Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Gurme Şubesi'nden EATALY de listeye girdi.

YÜZDE YÜZ MANDA SÜTÜ DEDİKLERİ ÜRÜNDEN İNEK SÜTÜ ÇIKTI

"Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine göre Eataly markalı 'mozzarella di bufala (yüzde 100 manda sütünden mozzarella)' ürünü, içeriğinde inek sütü tespit edildiği gerekçesiyle uygunsuz bulundu.