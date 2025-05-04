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1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

Aydın bu operasyonu konuşuyor. Yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini düzenledikleri sahte belgelerle satışa çıkaran çete bu yollar 1.7 milyarlık vurgun yaptı. Çetenin tüm oyunu elebaşının eski sevgilisinin konuşmasıyla ortaya çıktı. Operasyonda belediye, tapu ve noter çalışanlarının da olduğu belirlendi. İşte hayrete düşüren gayrimenkul çetesi...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var
Ufuk Dağ

Bir il milyar dolarlık vurgun yapan bu çeteyi konuşuyor. Çetenin, Didim'de müteahhitlik yapan Ebru Zahide T.'nin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski sevgilisi Ekrem Batur'u şikayet etmesiyle çökertildiği ortaya çıktı. Detaylar ise duyanların ağzını açık bıraktı.

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PARALAR GERİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre kadının şikayetinde eski imam nikâhlı eşi olan sevgilisi ve çetenin kilit ismi olan emlakçı Ekrem Batur tarafından hesaplarının kullanıldığı, gayrimenkul ve arsa satma vaadiyle farklı miktarlardaki paraların başka bankalara ait hesaplara transfer yapıldığını ifadesinde anlattı. Ebru Zahide T., hesabına gönderilen paraların geri istendiğini dile getirdi.

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"SENİ VURACAKLAR"

Ayrıca "biz seni tanırız eşini tanımayız çocuğunun hangi okulda okuduğunu biliyoruz. Biz bu paraları sana gönderdik. Paraları bize geri gönder" şeklinde tehditler aldığını belirterek şikayetçi oldu. Kendisini arayan başka bir çete üyesinin ise "abla eşin tefecilere bulaştı. Eşin cezaevinde olduğu için tefeciler alacaklarını senden tahsil etmek istiyor. Seni vuracaklar. Ben şu an o adamları engelliyorum. Bana villanı verirsen tefecileri durdurabilirim" diyerek tehdit yoluyla dolandırıldığını söyledi.

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LÜKS YAŞAMLARI FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri bu ifade doğrultusunda harekete geçerek emlak çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. Ekrem Batur'un başka bir suçtan daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Tutuklu çete üyelerinden Ekrem Batur'un bir villanın havuzunda çekilmiş fotoğrafına da ulaşıldı.

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PATATES HATLAR KULLANIYORLAR

Örgüt üyelerinin kendilerine kurban olarak seçtikleri vatandaşları yakalanmamak ve geride iz bırakmamak için patates hatlar üzerinden aradıkları belirlendi.

Hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğu, bu nedenle çete üyelerinin kimliklerinin ilk başta belirlenmesinin zorlaştığı belirtildi.

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TUTUKLANANLAR ARASINDA BAKIN KİMLER VAR

Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesine yapılan operasyonda aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun kilit isminin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur olduğu, çetenin beyninin ise Didim Belediyesi'nde Bilgi İşlem Müdürü olan Hakan S. olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakan S.'nin emlakla ilgili bilgileri çete üyelerine aktardığı, sahte vekaletnameyle satışın önce çete üyeleri üzerine daha sonra gerçek alıcılara yapıldığı belirlenmişti.

Sahte vekalet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın gayrimenkul çete
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