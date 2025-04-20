1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında alkollü sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada 1013 araç kontrol edilen 96 sürücüye toplamda 1 milyon 330 bin TL para cezası uygulandı. 16 araç ise trafikten men edildi.

SAVUNMASI 'BEN DE DEVLET MEMURUYUM' OLDU

Trafik polisleri yaptığı alkol uygulamasında E.C'yi (37) durdurdu. Polis memuru alkol testi yapmak isterken E.C, üflemeyeceğini belirtti. Akabinde kameraların kayıt aldığını gören E.C, "15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum" diyerek güçlük çıkardı. 15 dakika müsaade eden trafik polisleri E.C'yi alkolmetreyi üflettiğinde 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de bağlandı. Polislere zorluk çıkarmaya devam eden E.C, "Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi" dedi. Akabinde E.C 100 promil üzerinde alkollü çıktığı için polis merkezine götürüldü.



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır