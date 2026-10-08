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Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te tartıştığı çocuklar tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki M.S., bilinmeyen bir nedenle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimleri öğrenilemeyen çocuklar tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan M.S. ağır yaralandı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

TARTIŞMADA KAN AKTI: 1 ÖLÜ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga
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