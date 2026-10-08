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ABD basını: "Maduro, Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapmakla suçlanabilir"

ABD basınında yer alan haberlerde, askeri operasyonla alıkonularak yargılanmak üzere ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapıldığına ilişkin yeni suçlamalar yöneltilebileceği öne sürüldü.

ABD basını: "Maduro, Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapmakla suçlanabilir"

ABD tarafından 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlenen askeri operasyonla yakalanarak yasa dışı uyuşturucu ticareti ve "narko-terörizm" suçlarından yargılanmak üzere ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargı sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

ABD basını: "Maduro, Venezuela da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapmakla suçlanabilir" 1

MADURO İDDİASINI ABD BASINI ÖNE SÜRDÜ

ABD basınında yer alan ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında Venezuela'da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapılmasına ilişkin yeni suçlamalar yöneltilebileceği savunuldu.

ABD basını: "Maduro, Venezuela da tutulan ABD vatandaşlarına işkence yapmakla suçlanabilir" 2

"ABD VATANDAŞLARINA İŞKENCE YAPMAKLA SUÇLANABİLİR"

ABD'li yetkili, yeni suçlamalara ilişkin resmi açıklamanın en erken yarın yapılabileceğini belirtti. Ancak, New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Maduro ve Flores, haklarındaki mevcut suçlamaları kabul etmiyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro abd
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