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1 ay önce nişanlanmıştı! Evlilik hazırlığı yapan Engincan'ın kahreden ölümü

Antalya’da evlilik hazırlığı yapan 27 yaşındaki Engincan Hiçdurmaz, sera kurmak için gittiği babasının yanında fenalaşınca kaldırıldığı semt polikliniğinde hayatını kaybetti.

1 ay önce nişanlanmıştı! Evlilik hazırlığı yapan Engincan'ın kahreden ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Engincan Hiçdurmaz, babası Hüseyin Hiçdurmaz ile birlikte sera kurmak üzere mahalleye geldi. Sera alanında hazırlık yapan Hiçdurmaz, bir anda fenalaştı. Oğlunun nefes almakta zorluk çektiğini gören Hiçdurmaz, ilk müdahaleyi yaptı.

Oğlunu aracına bindiren Hüseyin Hiçdurmaz, yakınlardaki Aksu Semt Polikliniği'ne gitti. Engincan Hiçdurmaz, burada hayatını kaybetti. Engincan Hiçdurmaz’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Engincan Hiçdurmaz'ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

1 ay önce nişanlanmıştı! Evlilik hazırlığı yapan Engincan ın kahreden ölümü 1

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Engincan Hiçdurmaz'ın yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı, düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan yakınları, olay yerinde ve hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Engincan Hiçdurmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası ve yakınları tarafından teslim alındı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi müdahale
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