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1 aydır ağrı çekiyordu: Kulağından canlı canlı çıkardılar

Eskişehir’de yaklaşık bir aydır kulak ağrısı yaşayan 5 yaşındaki çocuğun sağ kulağında cilde yapışmış canlı kene tespit edildi. Operasyonla çıkarılan kenenin ardından operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Faruk Özkırış, kenenin dış kulak yolunda cilde yapıştığını vurgulayarak kulak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

1 aydır ağrı çekiyordu: Kulağından canlı canlı çıkardılar

Kulak ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı. Op. Dr. Faruk Özkırış, kenenin dış kulak yolunda cilde yapıştığını ifade ederek kulak ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir’de uzun süre kulak ağrısı yaşayan çocuk, ailesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü.

Burada yapılan kontrolde, çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi.

1 aydır ağrı çekiyordu: Kulağından canlı canlı çıkardılar 1

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından hastanede yapılan operasyonla kene çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, taburcu edildi.

1 aydır ağrı çekiyordu: Kulağından canlı canlı çıkardılar 2

EBEVEYENLER DİKKAT: KENELER KULAK YOLUNA GİREBİLİR

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, “Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene Eskişehir çocuk
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