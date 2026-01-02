HABER

1 aylık bebeği Esenler'de otobüs durağına bıraktılar!

İstanbul Esenler’de bir otobüs durağında puset içerisinde bırakılan 1 aylık erkek bebek, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerce bulundu. Sağlık kontrolü yapılan bebek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

1 aylık bebeği Esenler'de otobüs durağına bıraktılar!

Esenler'de otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı.

Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

