1 aylık bebeği Esenler'de otobüs durağına bıraktılar!

Esenler'de otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı.

Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.